Sportdatabureau: voetbalsters Oranje 5 procent kans op wereldtitel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jansen en Van Duijn tiende op WK schoonspringen synchroon

10:19 uur Inge Jansen en Celine van Duijn zijn bij de wereldkampioenschappen schoonspringen in het Japanse Fukuoka tiende geworden op het onderdeel 3 meterplank synchroon. Het Nederlandse tweetal kwam in de finale uit op een score van 264,00 punten.

Het goud ging afgetekend naar het Chinese koppel Yani Chang en Yiwen Chen, dat dankzij hoge cijfers van 8,5 en 9 voor hun sprongen op 341,94 punten uitkwam. Scarlett Mew Jensen en Yasmin Harper uit Groot-Brittannië behaalden zilver (296,58), Chiara Pellacani en Elena Bertocchi uit Italië pakten het brons (285,99).

De 30-jarige Van Duijn deed op de Olympische Spelen in Tokio mee op de 10 metertoren, maar ze kan op dat onderdeel niet meer uitkomen na een schouderblessure. Na een operatie vormt ze nu een duo met de 29-jarige Jansen, die in 2021 vijfde werd in de olympische finale van de 3 meterplank. Ze willen zowel individueel als samen (synchroon) naar de Spelen van 2024 in Parijs.

Arantxa Rus één plek verwijderd van hoogste ranking

09:30 uur Arantxa Rus is nog maar één plek verwijderd van haar hoogste ranking tot nu. De beste Nederlandse tennisster is vanaf maandag de nummer 62 van de wereld. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61.

De 32-jarige Rus is bezig aan een sterke periode. Sinds begin juni wist ze drie toernooien te winnen, in het Spaanse La Bisbal, Den Haag en Contrexeville in Frankrijk. Op het laatste toernooi versloeg ze zondag de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, voormalig finaliste op Roland Garros, in de finale. Arianne Hartono is op plek 207 de tweede Nederlandse.

Wimbledon-winnares Marketa Vondrousova betrad de mondiale top 10. De Tsjechische steeg 32 plekken en staat nu tiende. Vondrousova was zaterdag in de finale van Wimbledon in twee sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur, die op de zesde plek bleef staan. De Poolse Iga Swiatek voert de ranglijst aan.

Bij de mannen veranderde er niets in de top 10. De Spanjaard Carlos Alcaraz, die zondag ten koste van Novak Djokovic Wimbledon wist te winnen, voert de ranglijst aan. De Serviër Djokovic blijft de nummer 2, voor de Rus Daniil Medvedev.

Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse man, leverde vijf plekken in en staat nu 36e. Griekspoor verloor op Wimbledon in de eerste ronde. Botic van de Zandschulp staat 45e.

Voetbalsters Australië uiten kritiek op FIFA over prijzengeld WK

08:53 uur De voetbalsters van het nationale elftal van Australië hebben aan de vooravond van het WK hun ongenoegen geuit over het prijzengeld dat wereldbond FIFA uitkeert. Dat is vier keer minder dan de mannen krijgen. In een video spraken alle 23 internationals zich uit tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn de gastlanden van het WK voor vrouwen, dat 20 juli begint.

„De FIFA biedt vrouwen nog steeds maar een kwart van het prijzengeld dat mannen krijgen voor dezelfde prestaties”, zei middenvelder Tameka Yallop in de video. De vrouwen krijgen op het komende WK, waar ook Oranje uitkomt, ongeveer 98 miljoen euro aan bonussen, terwijl de mannen op het vorige WK in Qatar 392 miljoen euro kregen uitgekeerd.

De Australische voetbalsters nemen het in de video ook op voor het recht van vrouwen om inspraak bij collectieve arbeidsovereenkomsten. De ’Matildas’, zoals de nationale ploeg wordt genoemd, strijden sinds 2015 voor dezelfde salarisvoorwaarden als de mannen hebben. ”736 voetballers hebben de eer om hun land te vertegenwoordigen op het grootste podium, maar velen van hen hebben nog steeds niet het basisrecht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen”, aldus de speelsters in de video.

Gracenote geeft voetbalsters Oranje 5 procent kans op wereldtitel

08:15 uur De Nederlandse voetbalsters beginnen niet als een van de favorieten aan het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. De kans dat het elftal van bondscoach Andries Jonker de titel pakt, is volgens sportdatabureau Nielsen’s Gracenote 5 procent. Oranje staat daarmee van de 32 deelnemende landen op de tiende plek.

De Verenigde Staten, die de vorige twee WK’s (in 2015 en 2019) wonnen, maken nu ook weer de grootste kans. Gracenote komt uit op een percentage van 18 procent. Daarna volgen Zweden en Duitsland met ieder 11 procent kans. Ook Frankrijk (9 procent), Engeland (8 procent), Spanje (8 procent), Australië (8 procent), Brazilië (7 procent) en Canada (6 procent) worden door het sportdatabureau hoger aangeslagen dan Oranje, dat vier jaar geleden de WK-finale verloor.

Nederland, dat in de groepsfase tegen Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam speelt, heeft volgens Gracenote 81 procent kans om de achtste finales te halen. Daarvoor moet de ploeg van Jonker bij de eerste twee in de poule eindigen.

Gracenote gaat ervan uit dat Oranje achter de Verenigde Staten tweede wordt in de groep en in de achtste finales tegen Zweden, de winnaar van poule G, moet. Daar zou het toernooi dan eindigen voor Oranje. Gracenote rekent op Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Engeland, Japan en Australië als kwartfinalisten. In de halve finales zouden vervolgens de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland en Frankrijk overblijven. Gracenote rekent op een finale tussen de Verenigde Staten en Duitsland.