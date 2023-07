Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

België met drie kopmannen naar WK wielrennen

16.09 uur: De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout neemt met Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en regerend wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) drie kopmannen mee naar de WK wielrennen in Glasgow. Van Aert en Evenepoel rijden tevens de tijdrit in Schotland.

Van Aert en Philipsen rijden op dit moment de Tour de France. De Jumbo-renner, die in Frankrijk klassementsleider Jonas Vingegaard bijstaat, was zelf al een paar keer dicht bij ritwinst. Philipsen won al vier etappes en draagt de groene puntentrui. Veelwinnaar Evenepoel staat eind augustus aan de start van de Ronde van Spanje.

Naast Van Aert selecteerde Vanthourenhout ook de Jumbo-renners Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Victor Campenaerts en Frederik Frison (Lotto Dstny), Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) en Jasper Stuyven (Lidl-Trek) maken de selectie compleet.

De WK wielrennen zijn van 3 tot 13 augustus in Glasgow. De wegrace voor mannen staat op 6 augustus op het programma, de tijdrit volgt vijf dagen later.

Voetbalsters FC Twente spelen eerste voorronde CL in Enschede

16.08 uur: De voetbalsters van FC Twente spelen de wedstrijden in de eerste voorronde van de Champions League in Enschede. De nummer 2 van afgelopen seizoen ontvangt op sportpark Schreurserve Sturm Graz uit Oostenrijk, het Spaanse Levante en UD Stjarnan uit IJsland.

Op woensdag 6 september neemt FC Twente het op tegen Sturm Graz. De winnaar van dat duel strijdt drie dagen later met Levante of Stjarnan om een plek in de tweede voorronde van de Champions League.

Vollering onbetwiste kopvrouw SD Worx voor Tour de Femmes

14.01 uur: De Nederlandse wielerploeg SD Worx trekt met de sterkst mogelijke selectie naar de komende Tour de France voor vrouwen. Doel is kopvrouw Demi Vollering aan de eindzege te helpen. Mischa Bredewold, Elena Cecchini, Lotte Kopecky, Christine Majerus, Marlen Reusser en Lorena Wiebes gaan haar ondersteunen. „Ons doel is om de gele trui mee naar huis te nemen. Met deze sterke en uitgebalanceerde ploeg zullen we er alles aan doen om dat te bereiken”, blikt ploegleider Danny Stam vooruit.

De Tour de Femmes begint zondag in Clermont-Ferrand en eindigt zondag 30 juli in Pau. Het is de tweede editie van de Tour voor vrouwen. Annemiek van Vleuten won vorig jaar de eerste editie. „Het is een zwaar parcours met een aantal echt moeilijke etappes”, weet Stam. „Je kunt de Tour de France in een oogwenk verliezen en je moet elke dag scherp zijn, omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Demi Vollering heeft zich op alle vlakken verbeterd en is beter dan vorig jaar, maar de concurrentie is de laatste weken ook sterker geworden. Ik verwacht dat we een mooie Tour gaan zien met veel strijd.”

Vollering maakt een ijzersterk seizoen door. De 26-jarige renster won in maart Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Daarna was ze achtereenvolgens de beste in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Ronde van Spanje won ze de slotetappe en greep ze met 9 seconden net naast de eindzege, die voor Van Vleuten was. Eind juni veroverde ze de Nederlandse titel op de weg. „Haar voorjaar was subliem. We gaan vol voor het geel met haar. Van Vleuten bewees in de Giro Donne dat ze weer op niveau is, maar Demi heeft in alle opzichten laten zien dat ze stappen heeft gemaakt. Vooral mentaal is ze veel sterker geworden”, aldus Stam.

Marathon Cup start op ijsbaan in Groningen in plaats van Amsterdam

13.04 uur: Het nieuwe seizoen van de Marathon Cup begint later dit jaar in Groningen. De afgelopen jaren zetten de marathonschaatsers hun seizoen in gang op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Het seizoen begint op zaterdag 21 oktober in Sportcentrum Kardinge.

De opening van het seizoen vindt niet op de Jaap Edenbaan plaats omdat de ijsbaan in de hoofdstad wordt gerenoveerd en de werkzaamheden mogelijk niet tijdig afgerond zijn. Amsterdam huisvest nu de veertiende wedstrijd, op 17 februari.

De finale wordt op 3 maart gehouden in Leeuwarden.

Jeugdspelers AZ tegen Boca Juniors in strijd om wereldbeker

12:36 uur De jeugdspelers van AZ nemen het in de strijd om de Intercontinental Cup, de wereldbeker, op tegen de Argentijnse club Boca Juniors. De wedstrijd wordt begin september gespeeld, al moet de exacte datum nog worden vastgesteld.

Boca Juniors won in de nacht van zondag op maandag de jeugdvariant van de Copa Libertadores door in de finale Independiente del Valle uit Ecuador met 2-0 te verslaan.

De Copa Libertadores voor jeugdspelers is de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Youth League. Dat laatstgenoemde toernooi werd gewonnen door de Alkmaarders, die in april het Kroatische Hajduk Split met 5-0 versloegen.

De ’Finalissima’ tussen de winnaars van de U20 Copa Libertadores en Youth League wordt sinds vorig seizoen door de UEFA en Conmebol georganiseerd. De eerste editie werd gewonnen door Benfica, dat in Montevideo met 1-0 won van het Uruguayaanse CA Peñarol.

Oudste renner in de Tour Devenyns kondigt afscheid aan

12:29 uur Dries Devenyns is bezig aan zijn laatste maanden als profrenner. De bijna 40-jarige Belg, momenteel als oudste renner actief in de Tour de France, heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij aan het einde van dit seizoen stopt. De renner van Soudal-Quick-Step was zeventien jaar actief op het hoogste niveau.

Devenyns maakte vooral furore als meesterknecht. „Ik ben maar een paar keer als eerste over de finishlijn gekomen, met mijn handen in de lucht”, schrijft de Leuvenaar. „Ik heb vooral gewerkt voor anderen en ik heb enkele van ’s werelds beste wielrenners geholpen. Hen de grootste wedstrijden in de sport zien winnen en deel uitmaken van de prestaties van het team, was een droom die uitkwam. Het is een schitterend avontuur geweest.”

Devenyns won in zijn carrière onder meer de Ronde van Bretagne (2006), de Baloise Belgium Tour (2016), de Ronde van Wallonië (2016), de Grand Prix Cycliste la Marseillaise (2016) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2020).

Volleybalinternational Myrthe Schoot beëindigt loopbaan

12:28 uur Volleybalster Myrthe Schoot beëindigt haar loopbaan. De 34-jarige Schoot kwam 387 keer uit voor Oranje.

„De energie en opofferingen die je moet doen om topsport te kunnen bedrijven, werden de laatste tijd zwaarder. Topsport is egoïstisch en eendimensionaal. Ik merkte dat mijn doel steeds minder duidelijk werd. Er kwamen nieuwe dingen op mijn pad en ik maakte enorme sprongen in mijn maatschappelijke ontwikkeling”, aldus de libero. „Ik ontdek nu wie ik ben buiten de topsport. Het voelt bevrijdend, spannend en uitdagend om zelf plannen te maken en de regie over mijn leven te voeren. Daarnaast voelt het ontzettend fijn om na al die jaren van huis meer tijd thuis door te brengen met mijn familie en vrienden.”

Schoot speelde in eigen land voor clubs als Weert, Longa en Dela Martinus en kwam de laatste jaren uit voor de Duitse clubs Dresdner SC 1898 en Rote Raben Vilsbiburg. „Op 12-jarige leeftijd had ik een droom: topvolleybalster worden. Het heeft altijd in mij gezeten grenzen te verleggen, oplossingen te vinden en toe te werken naar doelen. Ondanks de zorgen van mijn ouders over mijn ambitieuze doelen en alle opofferingen die het met zich meebracht, bereikte ik mijn olympische droom. Het betreden van het olympisch dorp in Rio voelde als een kinderdroom die uitkwam.”

Schoot pakte drie keer zilver op een EK, in 2009, 2015 en 2017. Ze werd twee keer landskampioen van Nederland, met Dela Martinus, en werd ook drie keer kampioen van Duitsland.

Jansen en Van Duijn tiende op WK schoonspringen synchroon

10:19 uur Inge Jansen en Celine van Duijn zijn bij de wereldkampioenschappen schoonspringen in het Japanse Fukuoka tiende geworden op het onderdeel 3 meterplank synchroon. Het Nederlandse tweetal kwam in de finale uit op een score van 264,00 punten.

Het goud ging afgetekend naar het Chinese koppel Yani Chang en Yiwen Chen, dat dankzij hoge cijfers van 8,5 en 9 voor hun sprongen op 341,94 punten uitkwam. Scarlett Mew Jensen en Yasmin Harper uit Groot-Brittannië behaalden zilver (296,58), Chiara Pellacani en Elena Bertocchi uit Italië pakten het brons (285,99).

De 30-jarige Van Duijn deed op de Olympische Spelen in Tokio mee op de 10 metertoren, maar ze kan op dat onderdeel niet meer uitkomen na een schouderblessure. Na een operatie vormt ze nu een duo met de 29-jarige Jansen, die in 2021 vijfde werd in de olympische finale van de 3 meterplank. Ze willen zowel individueel als samen (synchroon) naar de Spelen van 2024 in Parijs.

Arantxa Rus één plek verwijderd van hoogste ranking

09:30 uur Arantxa Rus is nog maar één plek verwijderd van haar hoogste ranking tot nu. De beste Nederlandse tennisster is vanaf maandag de nummer 62 van de wereld. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61.

De 32-jarige Rus is bezig aan een sterke periode. Sinds begin juni wist ze drie toernooien te winnen, in het Spaanse La Bisbal, Den Haag en Contrexeville in Frankrijk. Op het laatste toernooi versloeg ze zondag de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, voormalig finaliste op Roland Garros, in de finale. Arianne Hartono is op plek 207 de tweede Nederlandse.

Wimbledon-winnares Marketa Vondrousova betrad de mondiale top 10. De Tsjechische steeg 32 plekken en staat nu tiende. Vondrousova was zaterdag in de finale van Wimbledon in twee sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur, die op de zesde plek bleef staan. De Poolse Iga Swiatek voert de ranglijst aan.

Bij de mannen veranderde er niets in de top 10. De Spanjaard Carlos Alcaraz, die zondag ten koste van Novak Djokovic Wimbledon wist te winnen, voert de ranglijst aan. De Serviër Djokovic blijft de nummer 2, voor de Rus Daniil Medvedev.

Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse man, leverde vijf plekken in en staat nu 36e. Griekspoor verloor op Wimbledon in de eerste ronde. Botic van de Zandschulp staat 45e.

Voetbalsters Australië uiten kritiek op FIFA over prijzengeld WK

08:53 uur De voetbalsters van het nationale elftal van Australië hebben aan de vooravond van het WK hun ongenoegen geuit over het prijzengeld dat wereldbond FIFA uitkeert. Dat is vier keer minder dan de mannen krijgen. In een video spraken alle 23 internationals zich uit tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn de gastlanden van het WK voor vrouwen, dat 20 juli begint.

„De FIFA biedt vrouwen nog steeds maar een kwart van het prijzengeld dat mannen krijgen voor dezelfde prestaties”, zei middenvelder Tameka Yallop in de video. De vrouwen krijgen op het komende WK, waar ook Oranje uitkomt, ongeveer 98 miljoen euro aan bonussen, terwijl de mannen op het vorige WK in Qatar 392 miljoen euro kregen uitgekeerd.

De Australische voetbalsters nemen het in de video ook op voor het recht van vrouwen om inspraak bij collectieve arbeidsovereenkomsten. De ’Matildas’, zoals de nationale ploeg wordt genoemd, strijden sinds 2015 voor dezelfde salarisvoorwaarden als de mannen hebben. ”736 voetballers hebben de eer om hun land te vertegenwoordigen op het grootste podium, maar velen van hen hebben nog steeds niet het basisrecht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen”, aldus de speelsters in de video.

Gracenote geeft voetbalsters Oranje 5 procent kans op wereldtitel

08:15 uur De Nederlandse voetbalsters beginnen niet als een van de favorieten aan het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. De kans dat het elftal van bondscoach Andries Jonker de titel pakt, is volgens sportdatabureau Nielsen’s Gracenote 5 procent. Oranje staat daarmee van de 32 deelnemende landen op de tiende plek.

De Verenigde Staten, die de vorige twee WK’s (in 2015 en 2019) wonnen, maken nu ook weer de grootste kans. Gracenote komt uit op een percentage van 18 procent. Daarna volgen Zweden en Duitsland met ieder 11 procent kans. Ook Frankrijk (9 procent), Engeland (8 procent), Spanje (8 procent), Australië (8 procent), Brazilië (7 procent) en Canada (6 procent) worden door het sportdatabureau hoger aangeslagen dan Oranje, dat vier jaar geleden de WK-finale verloor.

Nederland, dat in de groepsfase tegen Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam speelt, heeft volgens Gracenote 81 procent kans om de achtste finales te halen. Daarvoor moet de ploeg van Jonker bij de eerste twee in de poule eindigen.

Gracenote gaat ervan uit dat Oranje achter de Verenigde Staten tweede wordt in de groep en in de achtste finales tegen Zweden, de winnaar van poule G, moet. Daar zou het toernooi dan eindigen voor Oranje. Gracenote rekent op Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Engeland, Japan en Australië als kwartfinalisten. In de halve finales zouden vervolgens de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland en Frankrijk overblijven. Gracenote rekent op een finale tussen de Verenigde Staten en Duitsland.