Ongewenste seizoensstart Haase

De 31-jarige Hagenaar moest in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Doha na ruim 2,5 uur tennissen nipt buigen voor Nicolás Jarry uit Chili: 7-6 (7) 4-6 6-7 (4).

Haase had aanvankelijk het initiatief in de partij en trok de eerste set in die tiebreak naar zich toe. Eén break kostte hem de tweede set. De Hagenaar leverde vervolgens ook in de eerste game van de beslissende set zijn service in, maar hij wist weer terug te breken.

Het gelijkopgaande duel moest met een tiebreak worden beslist en daarin was de Chileense nummer 43 van de wereld net iets beter. Haase begint als nummer 50 van de mondiale ranglijst aan het nieuwe jaar.

Een jaar geleden wist hij Jarry op het hardcourt in de Indiase stad Pune wel te verslaan. Haase strandde toen op zijn eerste toernooi van het seizoen in de kwartfinales.