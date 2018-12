Smith kan Van Gerwen zelden bedreigen

Behalve The Power is er namelijk niet één speler die meer dan twee titels heeft veroverd tijdens de mondiale titelstrijd van de PDC. Van Gerwen staat op twee wereldtitels en kan dus de tweede darter worden die minimaal drie titels in de wacht sleept bij de PDC.

Ook John Part, Adrian Lewis en Gary Anderson hebben twee wereldtitels gepakt bij de Professional Darts Corporation. Taylor veroverde in zijn fenonemale loopbaan liefst veertien keer de wereldtitel.

In de finale moet Van Gerwen dinsdag in Alexandra Palace afrekenen met Michael Smith. In onderlinge ontmoetingen leidt de 29-jarige Nederlander heel ruim tegen de één jaar jongere Engelsman. 31 keer stond het tweetal tegenover elkaar. Van Gerwen won 25 keer.

