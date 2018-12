Van La Parra gaat niveau lager voetballen in Engeland

Huddersfield Town, dat in de Premier League onderaan staat, verhuurt de 27-jarige Rotterdammer voor de rest van het seizoen aan Middlesbrough. Die club neemt in het Championship de vijfde plek in.

Van La Parra begon het seizoen als basisspeler bij Huddersfield Town, maar hij raakte zijn plek al snel kwijt. Begin oktober kwam de vleugelspits, die werd opgeleid bij Feyenoord, voor het laatst in actie. Vorig seizoen had de oud-speler van SM Caen, sc Heerenveen, Wolverhampton Wanderers en Brighton & Hove Albion 33 wedstrijden in de Premier League gespeeld. Van La Parra tekende daarin voor drie doelpunten.

Manager Tony Pulis van Middlesbrough is blij met zijn eerste winteraanwinst. „We wilden hem graag hebben. Rajiv is enorm snel en zo’n speler zochten we.”