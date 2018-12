Berdych na half jaar terug met sterke zege

De 33-jarige Tsjech lag er een half jaar uit met een slepende rugblessure. Bij zijn terugkeer rekende hij in Doha af met Philipp Kohlschreiber 6-4 en 7-6 (5).

Berdych is afgezakt naar de 71e positie op de wereldranglijst. De hardhitter is de voormalig nummer vier. In de volgende ronde krijgt Berdych te maken met de Spanjaard Fernando Verdasco