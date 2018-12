Dopinggebruiker Nasri krijgt contract bij West Ham

De 31-jarige middenvelder heeft een dopingschorsing van anderhalf jaar achter de rug. Nasri trainde de afgelopen weken mee bij West Ham en dat leverde hem op oudejaarsdag een contract tot het einde van het seizoen op, met een optie op een extra jaar.

De Fransman wordt bij de Engelse club herenigd met manager Manuel Pellegrini, onder wie hij eerder speelde bij Manchester City. Nasri veroverde in 2012 en 2014 met City de Engelse titel. De 41-voudig international verhuisde in 2016 op huurbasis naar de Spaanse ploeg Sevilla en een jaar later ging Nasri in Turkije aan de slag bij Antalyaspor.

Zijn contract werd daar ontbonden toen begin 2018 bleek dat hij tijdens zijn periode bij Sevilla de dopingregels had overtreden. Het leverde Nasri met terugwerkende kracht een schorsing van anderhalf jaar op, al betekende het in de praktijk dat hij bijna een jaar niet mocht voetballen. Die straf liep op 1 november af.