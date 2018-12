KNSB berispt ruziënde schaatsers

Het tweetal vloog elkaar zondag in de haren na afloop van de Mass Start tijdens het NK in Thialf. Beide mannen gingen bij een valpartij tegen de grond. Hekman gooide zijn bril over het ijs in de richting van Schouten, en trok vervolgens ook nog aan het koord van zijn schaatspak. Nadat Schouten hem van repliek diende, liet Hekman zich zelfs verleiden om een kopstoot uit te delen.

’Met name het fysieke contact dat daarbij plaatsvond, beschouwt de KNSB als een overtreding van artikel 3 van het Reglement op de Bondsrechtspraak. De berisping is opgelegd omdat het gedrag afbreuk doet aan de sport’, schrijft de KNSB in een statement.

Beide schaatsers mogen wel meedoen aan het NK marathon, dat op nieuwjaarsdag in Groningen wordt afgewerkt. „De KNSB is in contact getreden met beide betrokken teams om de onderlinge verhoudingen te verbeteren, dergelijk gedrag uit te bannen en voortaan binnen de regels een sportieve strijd te leveren”, meldt de bond.