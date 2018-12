’Liverpool heeft het beste team van Europa’

Op 3 januari staat regerend kampioen Manchester City tegenover Liverpool, op dit moment de koploper van de Engelse competitie. Pep Guardiola verloor de afgelopen twee weken twee competitieduels met Manchester City, waardoor City nu zeven punten minder heeft dan Liverpool.

„Helaas hebben we twee wedstrijden verloren. Bovendien hebben te maken met een rivaal die op dit moment het beste elftal heeft van heel Europa”, prees Guardiola het elftal van Georginio Wijnaldum en Vigil van Dijk.

Pep Guardiola geeft aanwijzingen. Ⓒ AFP

„Het wordt een mooie opgave voor ons om daar komende donderdag te winnen” vervolgde Guardiola. „Als we winnen in Liverpool kunnen we blijven vechten voor de landstitel.”

