Ajax gaat ver voor Lainez

De Amsterdammers legden bij Club America een bod neer van ruim 11 miljoen euro vast, bonussen en een doorverkooppercentage voor het Mexicaanse toptalent. Als het daadwerkelijk tot een transfer komt, wordt Lainez de duurste Mexicaanse jeugdspeler ooit die naar Europa vertrekt.

Ajax wil in de winter zakendoen om Lainez een half jaar te kunnen laten acclimatiseren. Sommige Latino’s staan er direct (Davinson Sanchez en Nicolas Tagliafico), maar anderen (Mateo Cassierra en Luis Orejuela) hebben meer moeite om aan Nederland en het voetbal hier te wennen.

Lainez moet de David Neres-route bewandelen. De Braziliaan kwam in januari 2017 naar Amsterdam, had een lange aanloop nodig, maar kende een uitstekend volledig eerste seizoen. Lainez moet die tijd ook krijgen, maar gezien zijn kwaliteiten kijkt niemand er bij Ajax van op als hij dit seizoen al een bijdrage kan leveren in de titelstrijd met PSV.

Met de eventuele komst van de ’Mexicaanse Messi’ wordt ingespeeld op een mogelijk vertrek van Hakim Ziyech of Neres ná dit seizoen.