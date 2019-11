Amerikaanse fans lyrisch na debuut Ajacied Dest

De Ajacied besloot vorige maand voor de Verenigde Staten te willen uitkomen in zijn interlandcarrière en niet voor het Nederlands elftal.

De 19-jarige rechtsachter van Ajax, die een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, had al oefeninterlands voor het Amerikaanse elftal gespeeld. De wedstrijd tegen Canada sloot Dest af met een overtuigende zege: 4-1. De verdediger was met een assist betrokken bij het openingsdoelpunt van de VS. Hij verlengde de corner van Paul Arriola waarop Jordan Morris kon scoren.

In de blessuretijd werd Dest gewisseld. Toen stond de 4-1 al op het scorebord. De Amerikaanse fans van ’Team USA’ raakten niet uitgepraat over het debuut van Dest.

„Dest gaat heel snel vooruit in zijn carrière. Daar gaan we de komende 10 a 15 jaar plezier van hebben”, roept er een op Twitter.

„Deze man koos USA boven Holland, terwijl wij een afschuwelijk niveau hebben. Dat maakt hem nu al een nationale held!”, schrijft een ander.

Een andere fan roept FC Barcelona op om hem snel op te halen bij Ajax: „Ik wilde al langer schrijven waarom Barcelona Sergino Dest moet halen, maar wilde hem eerst vaker zien voordat ik dat ging melden, maar nu is het wel duidelijk. Haal hem Barça!”

„Bedankt Sergino Dest, je was fantastisch en we zijn trots dat je speelt voor de VS”, weet weer een andere supporter te melden.

„Wat een zege van USA op Canada. Sergino Dest is de man. Ik denk dat hij de meest actieve, getalenteerde speler op het veld was. En hij is pas 19 jaar oud. Die rechterkant kan weleens geweldig worden”, meent weer een andere fan van Team USA.

Dest had een dag voor de interland al een interview aan ESPN gegeven, waarin hij aangaf dat niet iedereen blij was met zijn keuze voor Team USA. „Aan de Amerikaanse zijde waren de mensen heel blij. Ze feliciteerden mij. Aan de andere kant waren mensen boos. Waarom ik niet had gekozen voor het land waarin ik ben opgegroeid? Maar in voetbal gaat dat anders.”

Opluchting maakte van Dest meester toen hij besloten had om voor Amerika te gaan. „Iedereen trok aan mij, iedereen wilde een antwoord hebben. Ik nam de tijd en heb denk ik de juiste beslissing genomen. Dit is mijn leven. Als het niet goed gaat, ben ik diegene die in de problemen zit. Dat is de reden waarom ik deze beslissing zelf genomen heb. Ik ben oud genoeg. Natuurlijk was het een moeilijk besluit. Nu moet ik laten zien dat ik de juiste heb gemaakt.”

Dit seizoen veroverde Dest, na een sterke voorbereiding en een blessure van ’Nous’ Mazraoui, een plek in het basiselftal van trainer Erik ten Hag bij zijn club Ajax.