Schoofs treft Bouchard na gelukje

De 30-jarige Nederlandse zag haar Belgische opponente Alison Van Uytvanck opgeven in de eerste set bij een stand van 4-3.

De partij tussen Schoofs en Van Uytvanck ging gelijk op in de eerste set toen de Belgische na een val moest opgeven. Schoofs, die ook al drie ronden in het kwalificatietoernooi overleefde, treft in de tweede ronde de Canadese Eugenie Bouchard. Zij versloeg de Amerikaanse Madison Brengle met 6-3, 6-3.

Lesley Kerkhove werd met haar dubbelpartner Sabrina Santamaria in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld door Bouchard en Sofia Kenin: 2-6, 6-3, 10-6.

Eugenie Bouchard is de volgende tegenstandster van Bibiane Schoofs. Ⓒ AFP