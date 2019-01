Terpstra en Ten Dam tonen nieuwe kleuren

Nu het 1 januari is geworden, konden de twee Noord-Hollanders niet wachten om hun nieuwe kleuren te tonen.

Terpstra, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, gaat rijden in het geel-zwart van het Franse Direct Energie. De 34-jarige klassiekerspecialist koos deze winter voor een nieuwe avontuur. Hij reed sinds 2011 voor het Belgische QuickStep-Floors, de formatie van Patrick Lefevre.

Laurens ten Dam gaat rijden in het oranje-zwart van CCC. Ⓒ Laurens ten Dam Instagram

Ten Dam, die Tom Dumoulin in 2018 aan een tweede plaats in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France hielp, komt in het nieuwe jaar uit voor CCC, de opvolger van BMC. Na een lange periode bij de Jumbo-ploeg, reed de 38-jarige klimmer de afgelopen jaren voor Sunweb.

Terpstra en Ten Dam zijn geen teamgenoten, maar maken geregeld rondjes op de fiets met elkaar. Beiden maken deel uit van de vermaarde trainingsgroep Noord-Hollands Best.