Voorproefje (video): Van Gerwen gooit wereldrecord tegen Smith

Van Gerwen voerde in 2016 tijdens een speelronde in de Premier League een showtje op tegen Smith. De Nederlander gooide in Aberdeen over acht legs (7-1 zege) een gemiddelde van 123,40, een absoluut wereldrecord.

Eerder dit jaar won Van Gerwen ook in de finale van de Premier League. Met een 11-4 zege (met een gemiddelde van 112,37) zorgde hij ervoor dat Smith nog altijd geen majortoernooi heeft gewonnen. Voor de nummer één van de wereld betekende het zijn derde eindzege in de prestigieuze competitie - na het WK als het belangrijkste toernooi bestempeld - op rij.

Tiende finale

„Ik hoop dat ik hem met mijn goede scores veel pijn kan doen”, blikte Van Gerwen vooruit op de eindstrijd van vanavond in Alexandra Palace. De kans daarop is groot. De Vlijmenaar kwam in de laatste achttien partijen op een WK niet onder het gemiddelde van 100 punten per drie pijlen. Zijn hoogste score noteerde hij met 108,08 in de achtste finales tegen Adrian Lewis. Overigens doet Smith op dat vlak niet heel veel voor hem onder. De protegé van Gary Anderson gooide bij de laatste vier tegen Nathan Aspinall een gemiddelde van 105,22.

Van Gerwen en Smith staan in Ally Pally voor de tiende keer in een finale tegenover elkaar. De statistieken zijn met zeven titels in het voordeel van Mighty Mike. Maar nog nooit was de inzet zo hoog als op de eerste dag van 2019: een wereldtitel en 550.000 euro.

