Mayweather na gênante vertoning: ’Lol getrapt’

Het demonstratiegevecht in de Saitama Arena had werkelijk niets met boksen te maken. Mayweather was groter, sterker en simpelweg veel te goed voor Tenshin (21), die niet mocht trappen en zodoende helemaal niets kon in brengen tegen de 41-jarige Amerikaan. Na afloop barstte de jonge Japanner in tranen uit. Het was symbolisch voor de partij.

Floyd Mayweather heeft geen kind aan Tenshin Nasukawa. Ⓒ AFP

Money Mayweather vond het allemaal prachtig, denkend aan de cheque die kon hij innen. „Vandaag draaide om entertainment”, stelde hij na afloop, met dezelfde grijns die hij tijdens het gevecht ook al op zijn gezicht. „We hebben lol getrapt. Dit was wat het Japanse volk wilde. Dus, ach, waarom niet , hè?”