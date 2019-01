Bertens begint 2019 met nederlaag

De twee Nederlandse tennissters moesten in twee sets buigen voor de Franse Kristina Mladenovic en Galina Voskoboeva uit Kazachstan: 6-3, 7-5.

Schuurs en Bertens waren de titelverdedigers in Brisbane. Ze speelden drie toernooien samen in 2018 en wonnen daarvan het eerste in Australië. Schuurs veroverde in totaal zeven dubbeltitels in 2018.

Bekijk ook: Tennispartij begint in 2018 en eindigt in 2019

Bekijk ook: Bertens start goed en wint nu wél in Brisbane