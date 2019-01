Dumoulin ontloopt Froome in Giro

Team Sky maakte bekend dat het Colombiaanse talent Egan Bernal op 11 mei de kopman zal zijn in de Giro d'Italia.

„Het is een moeilijk besluit geweest waar in 2019 de focus op te leggen, zeker met de zege van de Giro vorig jaar en de geweldige tijd die ik daar met het team heb gehad. Voor 2019 is mijn nummer één doel echter de Tour de France”, zegt Froome. „Het was zeker een lastige beslissing om mijn roze trui niet te verdedigen, maar met de Tour als belangrijkste doel is het beter de Giro over te slaan.”

Froome pakte met een ultieme aanval in de negentiende etappe van de Ronde van Italië het roze en hield Tom Dumoulin af van een tweede zege op rij in de Giro. De Nederlandse Giro-winnaar van 2017 liet in december weten zich in 2019 eerst op de Ronde van Italië te richten en wellicht daarna ook te starten in Tour. In 2018 eindigde de kopman van Sunweb in beide ronden als tweede.

Geraint Thomas (rechts0 gaat zijn titel verdedigen in de Tour. Ⓒ Sky

„Ik ben op het punt in mijn carrière aanbeland waar je gaat nadenken welke nalatenschap je wilt achterlaten”, zegt Froome. „Als ik de Tour voor een vijfde keer zou kunnen winnen kom ik in de selecte groep van vier renners die dat hebben gedaan. Dat zou ongelooflijk zijn.”

Thomas heeft eveneens van de Tour zijn hoofddoel gemaakt. „Misschien als ik de Tour niet had gewonnen in 2018, had ik gekeken naar een programma met de Giro en de Vuelta. Het zou nu echter jammer zijn niet terug naar de Tour te gaan en ook om er niet 100 procent voorbereid te starten.”

De 32-jarige wielrenner uit Wales was in 2018 de sterkste in de Tour, waar zijn ploeggenoot Froome na vier eerdere zeges genoegen moest nemen met de derde plaats. „Na de Tour is het WK in Yorkshire een belangrijk doel”, zegt hij. „Ik denk dat de tijdrit op het WK mijn beste kans is.”

Dumoulin wacht in Italië een strijd met Bernal. De 21-jarige Colombiaan maakte indruk als meesterknecht van Sky in de Tour vorig jaar. Hij start voor het eerst in de Giro en voor het eerst als kopman in een grote ronde. „Ik heb drie jaar in Italië gewoond en ken de wegen. Ik ben gek op de Giro.”