Jeffrey de Zwaan: ’Uitschakeling zuur, maar ik heb wel naam gemaakt op WK darts’

„Ik had een minder begin, ik had meer van mezelf verwacht”, zei De Zwaan na afloop van zijn met 4-3 verloren partij tegen RTL7. „Ik voelde me goed, maar Peter gooide naar mijn idee geweldig”, verklaarde de Rijswijker zijn achterstand die snel opliep naar 3-0.

Publiek

„Na die 3-0 wist ik dat ik iets moest doen om in zijn hoofd te komen. Ik betrok het publiek erbij en vervolgens kom ik terug tot 3-3. Maar in de laatste paar legs komen er dan toch wat zenuwen bij kijken”, gaf De Zwaan (die Wright in de zevende set met 5-3 zag winnen) toe.

„Met de vorige wedstrijd tegen Dave Chisnall heb ik wel naam gemaakt op dit toernooi. Ik ben ook heel erg blij met mijn plaats bij de laatste zestien. Dat ik er uiteindelijk op deze manier uitvlieg is zuur, maar mijn spel hier is wel iets waar ik op voort kan borduren.”

