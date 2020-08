Leeuwinnen strijden om finaleplek

Lieke Martens zet namens FC Barcelona een dribbel in. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Net als bij de mannen, wordt ook de Champions League vrouwen in verkorte toernooivorm uitgespeeld. Deze vrijdag barst het spektakel los in de Spaanse steden San Sebastian en Bilbao. Meerdere Oranje Leeuwinnen maken nog kans op een plek in de finale op 30 augustus.