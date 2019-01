Onana ziet 2019 met tegenvaller beginnen

De Afrikaanse voetbalbond CAF maakte het trio bekend dat nog in de race is voor de uitverkiezing. Het gaat om dezelfde drie voetballers als vorig jaar: Mohamed Salah en Sadio Mané van Liverpool en Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. De prijs ging vorig jaar naar Salah.

Onana behoorde tot de lijst van tien voetballers die kans maakten op de ereprijs. De 22-jarige keeper uit Kameroen was al eerder afgevallen in de categorie Talent van het jaar.

Salah was vorig jaar de eerste voetballer uit Egypte die de prijs in ontvangst mocht nemen. Hij kan net als voor hem El Hadji Diouf (2001, 2002), Samuel Eto’o (2003, 2004) en Yaya Touré (2011, 2012) de prijs het tweede jaar op rij winnen. De winnaar wordt op een gala op 8 januari in Dakar in Senegal bekendgemaakt.