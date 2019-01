’Nerveuze’ Murray probeert nu te genieten

De Britse voormalig nummer 1 van de wereld versloeg de lokale favoriet James Duckworth met 6-3 6-4. Het was de eerste partij van Murray sinds september vorig jaar. Murray kwam door een heupblessure en een operatie slechts tot zes toernooien in 2018. Van de grandslamtoernooien nam hij alleen deel aan de US Open, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

„Ik was een beetje nerveus, maar gedurende de wedstrijd ging het volgens mij best goed”, zei de 31-jarige Schot. „Het is mijn eerste partij na een lange pauze. Het is echt heel lastig geweest in de afgelopen achttien maanden, met ups en downs in mijn pogingen om terug te keren op de baan. Nu ik terug ben probeer ik er zo veel mogelijk van te genieten, want ik weet niet hoe lang het duurt.”