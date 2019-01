Vardy schiet met Leicester meteen uit startblokken

De landskampioen van 2016 had aan een treffer van Jamie Vardy na een kwartier in de tweede helft genoeg om de drie punten te pakken op Goodison Park. De ploeg van Claude Puel hoefde daarvoor niet tot de bodem te gaan, want Everton kende een heuse offday.

Geklungel

Vardy profiteerde na rust van geklungel in de defensie van de thuisclub. Michael Keane nam de bal slecht aan, waarna Ricardo Pereira Vardy kon lanceren. De spits kwam aan de linkerkant voor doelman Jordan Pickford uit, en schoot beheerst in de lange hoek raak.

Leicester klom door de zege over Wolverhampton Wanderers naar de zevende plaats, Everton blijft tiende.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League