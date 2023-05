Premium Het beste van De Telegraaf

‘Mateschitz dacht eerst: wie weet winnen we ooit een Grand Prix’ Red Bull-topman Helmut Marko vergelijkt Max Verstappen met Ayrton Senna

Door Erik van Haren

Max Verstappen pakte de winst in Monaco. Ⓒ ANP/HH

MONTE CARLO - Max Verstappen is na zijn zege in Monaco niet alleen recordhouder namens Red Bull Racing, als het gaat om gewonnen Grand Prixs (39) namens dat team in de Formule 1. De Limburger is ook nog maar twee zeges verwijderd van het aantal overwinningen van de legendarische Ayrton Senna.