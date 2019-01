Kobayashi maakt favorietenrol waar bij schansspringen Garmisch

De 22-jarige Japanner zegevierde in het traditionele nieuwjaarsspringen op de grote schans in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Met sprongen van 136,5 en 133 meter kwam hij uit op de hoogste score van 266,6 punten. Kobayashi was zondag was ook al de beste in de openingswedstrijd van de befaamde tournee in Oberstdorf.

Het Duitse publiek hoopte op succes van thuisspringer Markus Eisenbichler. Diens sprongen van 138 en 135 meter waren weliswaar verder dan die van Kobayashi, maar zijn eindscore viel toch lager uit dan die van de Japanner: 264,7. De Pool Dawid Kubacki werd derde met 256,2 punten (133,5 en 133 meter).