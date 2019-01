Arsenal herstelt zich met ruime zege op Fulham

Door de zege handhaafde Arsenal zich op de vijfde plek in de Premier League en hield het aansluiting bij de top-4. Fulham bleef voorlaatste.

De ’Gunners’ domineerden de wedstrijd, hoewel Ryan Sessegnon twee vroege kansen liet liggen om Fulham aan de leiding te brengen. Granit Xhaka zette de thuisploeg na 25 minuten op voorsprong. 1-0 was ook de ruststand.

Opleving

Na een klein uur kwam Arsenal op 2-0 via Alexandre Lacazette en leek de wedstrijd gespeeld, maar een opleving van Fulham leverde na 70 minuten de aansluitingstreffer op via Aboubakar Kamara. Tien minuten na rust was Timothy Fosu-Mensah bij de bezoekers in de ploeg gekomen.

De formatie van Emery richtte zich tijdig op en liep in de laatste tien minuten uit naar 4-1. De treffers kwamen van invaller Aaron Ramsey en topschutter Pierre-Emerick Aubameyang, die zijn veertiende goal van dit seizoen maakte in de Premier League.

