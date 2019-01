NAC huurt Karami van Vitesse

Karami staat nog tot medio 2020 onder contract bij Vitesse, waar hij nog geen enkel competitieduel speelde.

De geboren Amsterdammer maakte in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal voor Go Ahead Eagles. Na twee jaar in Deventer verhuisde hij Excelsior. Afgelopen zomer stapte hij transfervrij over naar Arnhem.

Bij NAC wordt Karami herenigd met trainer Mitchell van der Gaag, met wie hij eerder samenwerkte bij Excelsior.