Vlhova verslaat eindelijk Shiffrin

De Slowaakse troefde de Amerikaanse af op de parallelslalom om de wereldbeker in het Noorse Oslo. Beide skiesters reikten tot de finale van het evenement en daarin was Vlhova de snelste.

Een zoete overwinning voor de Slowaakse, die deze winter al vijf keer tweede was geworden achter Shiffrin. De Zwitserse Wendy Holdener won de strijd om de derde plaats van de Zweedse Anna Swenn Larsson.

Bij de mannen won de Oostenrijker Marco Schwarz, die in de finale de Brit Dave Ryding versloeg. In de kleine finale was de Zwitser Ramon Zenhäusern de Zweed Andre Myhrer de baas.