Phillip Cocu boekt eerste zege met Vitesse

Vitesse begon aan het duel in Leeuwarden als nummer laatst van de Eredivisie, omdat FC Emmen en FC Volendam door het gelijkspel in hun onderlinge wedstrijd op vrijdagavond een puntje bij hadden mogen schrijven. Door de zege wisten de Arnhemmers de laatste plaats echter direct weer aan FC Volendam door te geven.

Vitesse-trainer Cocu had na de nederlaag tegen Fortuna Sittard van vorige week zijn team op twee posities aangepast. Centraal achterin keerde Melle Meulensteen terug in de ploeg als partner van Ferro en dat ging ten koste van Tomas Hajek, terwijl de op papier beste speler in de Vitesse-selectie, de Pool Kacper Kozlowski ditmaal wel aan de aftrap verscheen. Het betekende dat Nikolai Baden Frederiksen naast Cocu op de bank plaatsnam.

Henk de Jong en Phillip Cocu in een onderonsje. Ⓒ Pro Shots

De vorige thuiswedstrijd van SC Cambuur was het spektakel tegen PSV geweest, toen de Friezen met 3-0 te sterk waren voor de kampioenskandidaat. Het niveau van die avond wist de ploeg van trainer Henk de Jong tegen een op papier kwalitatief meer gelijkwaardige tegenstander geen moment te halen. SC Cambuur, dat bekendstaat om het verzorgde voetbal, was erg slordig aan de bal en gaf aan de lopende band ballen weg. De uitblinkers tegen PSV, zoals Daniël van Kaam, Mitchel Paulissen en Silvester van der Water, kwamen er ditmaal niet of nauwelijks aan te pas.

4-2-3-1

Cocu had vastgehouden aan het door hem vorige week geïntroduceerde 4-2-3-1 systeem, waarmee afscheid was genomen van het in Arnhem jarenlang gehanteerde 3-5-2 systeem. Echte buitenspelers heeft Cocu niet in zijn selectie en daarom posteert hij de middenvelders Gabriel Vidovic en Kozlowski hangend op de flanken.

De eerste grote kans was voor Vitesse. Wolfsburg-huurling Bartosz Bialek werd gevaarlijk na halfslachtig wegwerken van Cambuur-doelman Joao Virginia, maar zijn inzet smoorde op een Cambuur-verdediger. Bayern-huurling Gabriel Vidovic schoot de bal kort daarna via een Fries been voorlangs. SC Cambuur stelde er weinig tegenover. Het gevaarlijkste moment was een schietkans voor Jamie Jacobs, waarbij Meulensteen de bal blokkeerde.

Vitesse heeft de score geopend. Ⓒ Pro Shots

Op dat moment stond het al 0-1. Na een goede indraaiende vrije trap van Maxi Wittek zette Ryan Flamingo zijn voet tegen de bal. De tweede seizoensgoal van de als middenvelder spelende verdediger, waarmee de huurling van Sassuolo gedeeld clubtopscorer is samen met Bialek en Frederiksen. Het laat zien, dat de spitsen van Vitesse nog niet erg op schot zijn.

Stevig blok

Vitesse zette na de voorsprong een stevig blok neer, waar het met zichzelf worstelende Cambuur geen raad mee wist. Het team van Cocu ging aanvankelijk niet heel nadrukkelijk op zoek naar een ruimere voorsprong. Vlak voor rust leek zich daarvoor toch een gouden gelegenheid aan te dienen, toen scheidsrechter Laurens Gerrets een penalty toekende voor een tackle van Jacobs op Vidovic. Na interventie van de VAR werd de strafschop omgezet naar een vrije trap rand zestien.

Kjell Scherpen verlaat geblesseerd het veld. Ⓒ Pro Shots

Met Mees Hoedemakers voor Jacobs probeerde SC Cambuur na rust meer grip op de wedstrijd te krijgen. Maar Vitesse kwam geen moment in de problemen. Cocu heeft de organisatie in Arnhem goed neergezet. Een tegenvaller voor de Vitesse-trainer was het geblesseerd uitvallen van doelman Kjell Scherpen, die vervangen werd door Daan Reiziger. In de 74e minuut besliste Kozlowski het duel met een uitstekend geplaatst schot na een prima rush. Direct daarna werden de Poolse middenvelder en zijn landgenoot Bialek gewisseld. Het slotakkoord kwam op naam van Sondre Tronstad. De ervaren middenvelder schoot de 0-3 in het dak van het doel. Door de ruime zege is Vitesse qua punten gelijkgekomen met SC Cambuur en FC Groningen, dat nog wel een duel minder heeft gespeeld. Op basis van het betere doelsaldo blijft SC Cambuur de Arnhemmers nipt voor op de ranglijst.

