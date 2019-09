Robben ziet in Van Bommel toekomstig Bayern-trainer

Daarbij onthult de ex-international ook dat het niet ondenkbaar is dat zijn voormalig teamgenoot Mark van Bommel een toekomstig hoofdtrainer van Bayern München wordt.

„Momenteel heeft Bayern een coach, dus dat is nu uitgesloten. Maar hij is een man die in zijn tijd als speler in München geweldig werk heeft verricht. Het bestuur waardeert hem”, aldus de 35-jarige voormalig vleugelaanvaller.

„Mark heeft het karakter dat een coach van FC Bayern nodig heeft. Als hij zich blijft ontwikkelen, kan ik hem op een dag heel goed op de bank in München voorstellen.”

Van Bommel stond van 2006 tot begin 2011 bij Bayern onder contract en speelde samen met Robben in het Nederlands elftal. Inmiddels is hij hoofdtrainer geworden dus. Of Robben terugkeert in het voetbal in een andere hoedanigheid ligt nog open. „Ik ben momenteel aan het ontdekken wat ik na mijn carrière voor mijn leven wil. Sinds mijn 16e speelde ik professioneel voetbal. Dat is bijna 20 jaar. Nu staat mijn familie op de eerste plaats, die mijn voetbal niet meer hoeft te delen”, sluit Robben af.