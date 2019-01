Michael van Gerwen wint WK darts

Voor Mighty Mike was het vierde keer dat hij in de finale stond van het WK darts. In 2014 en 2017 bleek hij al de sterkste ter wereld en voor de darter uit Vlijmen bestond er voor het toernooi maar één doel: weer kampioen worden.

Met in de eerste leg meteen een ’out’ op de bull, begon Van Gerwen dan ook uitstekend. Bully Boy begon wat zenuwachtig, waardoor het al snel 2-0 in legs werd. Maar Smith vocht zich terug naar 2-2. Maar in de vijfde leg was het bij dubbel 6 wel meteen raak voor Van Gerwen: 1-0 in sets.

Veelzeggend

Set twee was eigenlijk bijna identiek aan de eerste, ware het niet dat Van Gerwen deze eigenlijk nóg makkelijk won. Mighty Mike zat uitstekend in de wedstrijd en dat kon niet van Smith worden gezegd. In set 3 was een gemiddelde van nauwelijks 76 veelzeggend. Het werd dan ook al snel 3-0 in sets voor de Nederlander.

Michael Smith baalt van een gemiste kans Ⓒ Lawrence Lustig/PDC

Pas in de vierde set waren er enkele kansen voor Bully Boy, maar bij een 2-1 voorsprong in legs miste hij die uitgelezen mogelijkheden. En dat moet je tegen Van Gerwen niet doen: 2-2. Beide misten vervolgens dubbels om de set te winnen, waarbij zeker Smith kans op kans vergooide. In totaal vier pijlen op dubbel 12 werden gemist. Dat werd door Mighty Mike hard afgestraft: 4-0 in sets.

Slechtste pot

De Engelsman speelde zo ongeveer zijn slechtste wedstrijd tijdens dit WK. En dat uitgerekend in een finale tegen Van Gerwen, de onbetwiste nummer één van de wereld. De als tiende geplaatste Brit wist het publiek wel op de banken te krijgen bij 2-2 in legs in de vijfde set: hij gooide 124 uit en won zowaar de set: 4-1.

En dat zorgde toch voor een kleine ommekeer. Aangezien Van Gerwen ook niet per se zijn allerbeste partij gooide, kreeg Smith toch kansen om terug te komen in de wedstrijd. De zevende set won hij dan ook met 3-0 en het was weer een wedstrijd: 4-2 in sets, nog wel in het voordeel van de Nederlander.

Michael Smith kwam een klein beetje terug in de wedstrijd. Ⓒ Lawrence Lustig/PDC

Setpijlen

Op dit WK is het steeds Van Gerwen die aan het langste eind trekt, als het even tegenzit. En dat gebeurde dus ook in set 7, die meteen weer een prooi werd voor de groene sloopkogel. En dus liep hij weer uit. Smith haalde dan ook geen gemiddelde van boven de 100 gemiddeld en dát is toch echt nodig om Van Gerwen te verslaan.

In de belangrijke achtste set liet Bully Boy meerdere setpijlen liggen. Hij had op 5-3 kunnen komen en dus terug in de wedstrijd, maar op de belangrijke momenten stond hij er niet en de man uit Vlijmen wel: 6-2 in sets.

Matchdart

Van Gerwen dacht daarna de wedstrijd in het slot te gooien, maar de Engelsman liet zich niet uit het veld slaan. Bij dubbel 7 was het raak in de vijfde leg. En dus trok hij de stand naar 6-3.

Een set later miste Van Gerwen eerst nog een matchdart, waardoor Bully Boy toch nog de kans kreeg om de leg te pakken. Daar liet Mighty Mike het bij. Hij pakte de leg, de set, de wedstrijd, het toernooi en zijn derde wereldtitel.