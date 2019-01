Van Barneveld krijgt wildcard voor Premier League

Het cadeautje van de PDC was volgens verwachting. Van Barneveld kondigde vlak voor het wereldkampioenschap aan dat 2019 zijn laatste jaar wordt. Zijn afscheidstournee begon vorige maand in Alexandra Palace dramatisch. In de tweede ronde van het WK was zijn trouwe aanhang Barney Army getuige van een trieste aftocht. Door de nederlaag tegen de onbekende Litouwer Darius Labanauskas maakte de 51-jarige Hagenees een vrije val op de mondiale ranglijst. De vijfvoudig wereldkampioen is op de zogenoemde Order of Merit niet meer bij de beste 25 darters terug te vinden.

Automatische plaatsing voor de majortoernooien is er voor Van Barneveld niet meer bij en dus moet hij zich via de door hem zo gehate vloertoernooien weer enigszins zien op te werken. Zo niet, dan kan het zomaar gebeuren dat hij niet op het WK maar al eerder noodgedwongen afscheid neemt. Wildcards voor het grootste dartsevent ter wereld worden door de PDC niet uitgedeeld.

Van Barneveld is via de Premier League verzekerd van een groots en waardig afscheid in Ahoy. Daar strijken de tien wereldtoppers op woensdag 27 en donderdag 28 maart neer voor speelronde 8 en 9. Met elke avond tienduizend toeschouwers belooft het in Rotterdam opnieuw een groot feest te worden. De eerste speelavond is op donderdag 7 februari in Newcastle, waarna eind mei de vier beste spelers van de prestigieuze competitie in de Londense O2 Arena om de eindzege strijden. Van Barneveld won de Premier League in 2014 door Michael van Gerwen, die de edities van 2013, 2016, 2017 en 2018 zijn naam schreef, in de finale te verslaan.

Deelnemers Premier League:

Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld

Rob Cross

Gary Anderson

Michael Smith

Peter Wright

Gerwyn Price

Daryl Gurney

James Wade

Mensur Suljovic