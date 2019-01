Van Gerwen: ’Beste gevoel ter wereld’

Hij vervolgt voor de Britse pers: ,,Ja, alleen familie dan. Maar dit is waanzinnig.” Ook voor de camera van RTL 7 deed hij zijn woordje. ,,Ik ben de verdiende winnaar van het toernooi, ik had wel beter willen spelen in de finale. Dat is de druk die de finale met zich meebrengt. Na de 4-0 wist ik het. Ik ben dan ook erg blij met de winst, de manier waarop maakt dan niet uit.”

Bekijk ook: Michael van Gerwen wint WK darts

Volgens Van Gerwen was hij zenuwachtig. ,,Ik wil het dan ook beter doen dat dat ik vandaag heb laten zien. Maar ik ben blij dat ik Michael Smith heb weten te stoppen hier. Uiteindelijk doe je het hier allemaal voor. Ik ben er het hele jaar voor aan het knokken. Ja, wat wil je nog meer? Dit is het mooiste gevoel ter wereld. Ik heb vakantie nodig”, sluit Mighty Mike lachend af.

Bekijk ook: Van Barneveld krijgt wildcard voor Premier League