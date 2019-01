Video: Van Gerwen krijgt vertrouwd telefoontje van premier

„Dat is nu de derde keer”, zei Van Gerwen nadat hij tijdens de persconferentie de telefoon had neergelegd. „Hij vond het mooi dat ik weer heb gewonnen.” De 29-jarige Brabander won dinsdagavond overtuigend van Michael Smith in de finale. Het werd 7-3 in sets.

De persconferentie na afloop was enkele minuten oud toen RTL-verslaggever Arjan van der Giessen zijn telefoon aan Van Gerwen overhandigde. „Met Michael. Goedenavond.” De 29-jarige Brabander had een glimlach van oor tot oor. „Dank je wel”, reageerde de kersverse wereldkampioen op de felicitaties van de premier. „Daar doe je het toch allemaal voor. Ik ben blij dat ik iedereen blij heb kunnen maken. En natuurlijk ook mezelf.” Na een kort onderhoud rondde Mighty Mike het gesprek af. „Er staan hier een paar mensen voor mijn neus. Bedankt, Mark. Ik spreek je snel.”

Van Gerwen werd eerder al in 2014 en 2017 wereldkampioen toen hij van respectievelijk Peter Wright en Gary Anderson won. Eén keer verloor hij de eindstrijd. Dat was in 2013 toen hij zijn meerdere moest erkennen in legende Phil Taylor. Waar de teller stopt? „Ik win in elk geval meer dan drie wereldtitels”, zei hij stellig. Maar het aantal van zestien van Taylor gaat hij niet najagen. „Nee hoor, dan ben ik allang met pensioen.”

