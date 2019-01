Burgemeester: ’Michael maakt dromen waar’

Ze is voor het eerst in Alexandra Palace, bij het WK. „Wat een sfeer hier ook zeg.” Dat Van Gerwen een positieve invloed op zijn woonplaats Vlijmen heeft, mag duidelijk zijn. „Hij heeft onze gemeente en ook zeker Vlijmen goed op de kaart gezet. Omdat hij een normale jongen is, die normaal praat, met een normaal gezin.”

Van Hees vervolgt: „Hij is aaibaar en maakt dromen waar. Ons motto is ook: ’Dromen, doen, Heusden’. Donderdag is de huldiging, alles staat al klaar.”

Ze kan nog niet zeggen of er een standbeeld van Mighty Mike in Vlijmen gaat komen. „Eerder een dartpijl.”

