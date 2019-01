De cijfers: het succesvolle WK van Van Gerwen

Michael van Gerwen kust de Sid Waddell Trophy die toebehoort aan de wereldkampioen darts. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het WK darts zit erop. Michael van Gerwen heeft de felbegeerde wereldtitel terug in zijn bezit. In de finale versloeg hij generatiegenoot Michael Smit met 7-3 in sets.