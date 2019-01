Sjaak Swart: ’Wat kan pappie niet? Een eitje koken?’

Donny: „Van Andrea, zijn vrouw, hè. Want Sjaak kan nog geen eitje koken.”

Sjaak: „Wat kan pappie niet? Een eitje koken? Weet je hoe goed Johan Neeskens en Sören Lerby zijn geworden?”

De beer is los. Donny heeft Sjaak direct op de kast zitten om een eitje en Sjaak wrijft Donny onder zijn neus wat hijzelf allemaal heeft gepresteerd in zijn gouden tijd bij Ajax, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

