Van Gerwen ruim half miljoen euro rijker

Michael Van Gerwen is dolblij met de Sid Waddell Trophy.

Londen - „Er is er maar één de beste en dat ben ik.” Michael van Gerwen heeft zijn grootse woorden gisteravond in Londen waargemaakt. Waar de kruitdampen van de jaarwisseling in de Britse hoofdstad nog maar net waren opgetrokken, zorgde de zelfverzekerde Brabander in het iconische Alexandra Palace voor nieuw vuurwerk. Zijn pijlen werden tegen Michael Smith dik anderhalf uur succesvol afgevuurd. Met als klap op de vuurpijl een derde wereldtitel en een welkome bonus van 550.000 euro.