Unieke prestatie Tottenham-goalgetter Kane

De Engelse topspits was tegen Cardiff verantwoordelijk voor de openingstreffer en had daarmee een fraaie mijlpaal te pakken. Kane heeft nu tegen alle 28 clubs waar hij in de Premier League ooit tegen speelde een doelpunt gemaakt.

De overige Spurs-goals kwamen gisteren op naam van Christian Eriksen en Heung-Min Son. Laatstgenoemde Zuid-Koreaan is de laatste weken ongekend op dreef. Son maakte zeven doelpunten in de laatste zeven competitieduels.

Tottenham klimt door de zege naar de tweede plaats in de Premier League en kan toekijken hoe concurrenten Manchester City en Liverpool het er morgenavond vanaf brengen.

De twee Engelse grootmachten staan om 21.00 uur tegenover elkaar in Manchester. Koploper Liverpool heeft een voorsprong van zes punten op Tottenham en zeven op The Citizens.

Ook Arsenal revancheerde zich voor een pijnlijke nederlaag. De formatie van trainer Unai Emery werd afgelopen weekend nog met 5-1 vernederd door Liverpool op Anfield, maar won gisteren met ruime cijfers van Fulham: 4-1. Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey en Pierre-Emerick Aubameyang verzorgden de doelpunten.

Leicester City won op bezoek bij Everton dankzij een doelpunt van Jamie Vardy (0-1).