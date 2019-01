’Van Gerwen niet de juiste kampioen’

„Ik kreeg kansen om de eerste, derde, vierde en vijfde set te pakken. Ik speelde zo slecht, maar ik heb de mogelijkheden gehad. Alleen heb ik ze niet gepakt”, vervolgde Smith, die uiteindelijk met 3-7 verloor van Van Gerwen, die daarmee zijn derde wereldtitel veroverde.

Smith miste zeker veel kansen, maar was over de gehele wedstrijd gezien gewoonweg de mindere speler van de twee. Zo vond ook Van Gerwen. „Of hij me liet ontsnappen? Dat weet ik niet. Hij speelde niet goed, de druk was te groot voor hem. Het was niet de beste wedstrijd van het toernooi, maar wel de belangrijkste. Na de 4-0 voorsprong had ik geen enkel twijfel meer dat ik dit WK ging winnen. Al moet je het natuurlijk nog wel even doen.”

Met de snelle 4-0 voorsprong in sets deelde Van Gerwen de mokerslag al uit. Smith gaf de strijd niet op, maar zich verder terugknokken dan 4-2 in sets lukte hem niet. „Hij stond 4-0 voor, maar toch had ik nog kunnen winnen. Ik ben niet bang voor hem. Het laatste jaar is hij kwetsbaar gebleken.”

De statistieken waren allemaal in het voordeel van Van Gerwen. Een gemiddelde van 102,21 om 95,29, 14 tegenover 13 maximale scores van 180 en een check-out van 46 procent om 40 procent. „Ik ben verslagen, maar ik kom sterker terug”, sloot Smith af.

Michael van Gerwen showt de Sid Waddell Trophy. Ⓒ PDC

