Video: Sluiter pakt Bertens stevig aan

„Ben je er?”, vroeg hij kalm tijdens een coachmoment op de baan, terwijl hij leek te zien dat Bertens met haar gedachten afdwaalde.

De 28-jarige tennisster bleef tijdens de eerste set af en toe te lang balen na verloren punten, vond Sluiter. „Maar ik wil dat je dan harder je best doet om er weer te staan. Want je houding is borderline negatief”, aldus Sluiter, die zijn stevige woorden op rustige toon uitsprak.

„Vooral als je een kansje krijgt en hem niet pakt. Zij speelt twee goede punten, jij reageert met ’fuck’ en daarna verlies je twee slechte punten. Als er een punt tegenvalt, is het prima om even te schelden, maar daarna is het ’bam’. En moet je met veel energie blijven spelen.”

De woorden van Sluiter leken effect te sorteren, want de tweede set trok Bertens met overtuiging naar zich toe: 6-1. De partij is nog bezig.

Sluiter en Bertens werken sinds augustus 2015 zeer succesvol samen. Onder begeleiding van de Rotterdamse oud-prof won de Wateringse meerdere grote toernooien, waaronder die van Cincinnati en Seoel. Bovendien haalde ze de halve finale van Roland Garros. Inmiddels bezet ze de negende plaats op de WTA-ranking.

Sluiter werd vorige maand tijdens het jaarlijkse sportgala onderscheiden met de trofee Coach van het Jaar, die hij moest delen met schaatstrainer Jac Orie van Jumbo-Visma.

Klik op onderstaande link om het eindejaarsinterview met Kiki Bertens te lezen dat op 31 december in De Telegraaf/Telesport verscheen.