Martin Jol in beeld bij Anderlecht

Na vruchteloze flirts met Frank de Boer, Peter Bosz en Phillip Cocu heeft de Belgische clubleiding momenteel de pijlen gericht op Martin Jol, die in 2013 als trainer van het Engelse Fulham voor het laatst actief was in Europa.

Daarna vertrok de 62-jarige Hagenaar naar Egypte, waar hij in 2016 met Al Ahly de landstitel pakte. Inmiddels zit hij zonder club.

Jol is een goede bekende van Frank Arnesen, de nieuwe technisch directeur van Paars-Wit. In 2004 haalde de Deense bestuurder Jol naar Londen om aan de slag te gaan bij Tottenham Hotspur.

Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad is ook de Deense trainer Kasper Hjulmand van FC Nordsjælland een kanshebber voor de job.

Anderlecht hoopt in ieder geval snel zaken te doen. Arnesen, die eind vorig jaar overkwam van PSV waar hij commissaris was, wordt donderdag gepresenteerd en de club wil die dag ook het liefst de nieuwe trainer aan de media en fans voorstellen.

