Heroïsche Mathieu van der Poel ondanks valpartij wereldkampioen wielrennen

Met zijn zege nam Van der Poel revanche voor de mondiale wegwedstrijd van vorig jaar, in september in Wollongong. De Brabander stapte toen na 30 kilometer af. Van der Poel had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden.

En dan in 2023 de wereldtitel, na een zwaar afmattend WK in Glasgow. Waar de sterkste mannen overbleven en Van der Poel 22 kilometer voor de finish een beslissende aanval plaatste. En waar ’MvdP’ 16 km voor de meet zomaar onderuit ging, maar de Nederlander is gemaakt van graniet en wist ondanks zijn val als een stoomtrein door te walsen naar zijn eerste wereldtitel op de weg. Vallen en weer opstaan, veel heldhaftiger zullen wereldtitels niet snel gepakt worden.

Tekst gaat verder onder de tweet

Koersverloop

Het WK begon al vroeg met de nodige trammelant. Met nog meer dan 190 km te gaan moest de kopgroep in de remmen gaan. Vier demonstranten hadden de weg versperd en zich vastgemaakt aan het asfalt.

Zo’n 7 minuten later kwam ook het peloton ter plekke en tot stilstand. Het duurde ruim 45 (!) minuten voordat de weg vrijgemaakt kon worden. Uiteindelijk mocht de kopgroep rond 13.15 uur weer vertrekken en ruim zes minuten later kwam er ook weer vaart in het peloton. Vanwege het oponthoud werd besloten door de jury om een rondje minder te rijden.

Bekijk ook: WK wielrennen hervat na actie demonstranten

Evenepoel test concurrentie

Voor Nederland ging na de hervatting niet alles crescendo. Mick van Dijke ging hard tegen de vlakte, nadat hij het achterwiel van zijn voorganger raakte. Hij moest later dan ook opgeven. Even later was er ook oponthoud voor Daan Hoole en Pascal Eenkhoorn. Team NL raakte zo drie renners kwijt, maar Van der Poel zat nog goed voorin in de slijtageslag in Glasgow. ’MvdP’ had alleen nog Dylan van Baarle en Olav Kooij mee in de voorste gelederen.

Rijendik in Glasgow voor het WK op de weg. Ⓒ ANP/HH

Op 97,5 kilometer besloot Evenepoel een eerste aanval te plaatsen. Hij kreeg Pogacar mee, maar het leek haast wel of de wereldkampioen wilde kijken hoe het met de benen van de concurrenten was gesteld, want het tempo nam af. Van der Poel, Van Baarle en een grote groep favorieten konden volgen. Overigens reden hier nog negen renners voor, die vanaf zo ongeveer de start aan kop van de koers reden, maar geen noemnswaardig gevaar vormden.

Prikken en elkaar pijn doen

Wout van Aert leek wat problemen te hebben, een teken voor Van der Poel om een aanval te plaatsen. Maar ja, het was nog 90 kilometer koers. Het was prikken en elkaar wat pijn doen hier en daar. Wel geweld van de groten der aarde op een racefiets, want niet veel later viel ’Pogi’ aan op de Montrose Street, maar de grote mannen konden volgen.

Wel opvallend, het sterke rijden van de Deen Mattias Skjelmose. Pas 22 jaar oud, maar reed steeds vooraan als het echt moest. Op 73 km voor de meet gaf Van der Poel er een nieuwe klap op. Alleen Van Aert, Pogacar, Mads Pedersen, Alberto Bettiol en Michael Matthews konden op dat moment volgen. Matthew Dinham en Kevin Vermaerke sloten nog aan uit de vroege vlucht. De winnaar van het WK leek uit deze groep te gaan komen, met nog 70 km koers, oftewel nog 5 rondjes van een dikke 15 km op het parcours in Glasgow.

Tekst gaat verder onder de tweet

Afmatten

Maar dit leek alleen zo, want onder aanvoering van onder anderen de Fransen werden de mannen voorin bijgehaald. Alles lag dus weer open. Een komen en gaan van aanvallen. Tussenversnelling van Pogacar. Bettiol, Skjelmose en Van Aert gingen alert mee. Ook Evenepoel en Stuyven schoven mee. Evenepoel ging enkele keren alleen, juist op het vlakke. Met nog 55 kilometer te gaan matten de favorieten elkaar compleet af, terwijl het begon te regenen in Glasgow, hoe verrassend.

Tekst gaat verder onder de tweet

Met 55 km te koersen kroop Bettiol weg en eindelijk had iemand een gaatje te pakken. Van Aert, Pedersen, Pogacar en Van der Poel openden de jacht op de Italiaan. Evenepoel moest lossen, waardoor hij officieus zijn regenboogtrui over wist te dragen aan een van de voorsten.

Een aardige kopgroep in Glasgow: Mads Pedersen, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ⓒ ANP/HH

De weg was langzaam aan het opdrogen, waardoor de achtervolgers weer richting Bettiol kropen, richting het einde van de koers met nog zo’n 20 kilometer te gaan. Bij de volgende beklimming ramde ’MvdP’ weg bij zijn volgers. Was dit de grote aanval op weg naar een legendarische Nederlandse wereldtitel?

Tekst gaat verder onder de video

Nou, het leek voor Van der Poel helemaal mis te lopen, want hij ging onderuit in de regen in een bocht. Snel zat hij weer op de fiets en werd hij verder op weg geduwd.

Tekst gaat verder onder de beelden van de valpartij

Op Montrose Street had hij nog altijd een voorsprong op het jagende drietal. En reed hij zo hard weg dat hij alsnog niet meer werd bijgehaald. Wat een heldhaftige wereldtitel voor Van der Poel.