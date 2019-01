Ajax wil meedenken met mislukte verdediger

Omdat Ajax bereid is mee te werken aan het vertrek van de verdediger, die de verwachtingen in Amsterdam niet kon waarmaken, lijkt de poging van Cruzeiro een goede kans van slagen te hebben.

Orejuela kwam in de zomer van 2017 naar de hoofdstad. Ajax maakte destijds ruim 3,5 miljoen euro over aan Deportivo Cali.

„Mijn droom komt uit”, stelde de voetballer direct na zijn presentatie. „Ik mag bij een van mijn favoriete clubs in Europa spelen, want Ajax is in Colombia erg populair.”

De 23-jarige back kwam tijdens zijn eerste jaar in Amsterdam slechts één keer in actie in Eredivisie-verband. Dit seizoen maakte hij nog geen enkele keer deel uit van de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag en speelde hij louter voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Orejuela heeft nog een contract tot juni 2022.