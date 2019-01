Hekman over rel: ’Dit moet een keer ophouden’

„Ik had hier de titel voor het grijpen. Dit is pure pech en kan er nog wel bij”, aldus Hekman, die ook nog wel even wilde terugblikken op de tumultueuze race in Thialf van afgelopen zondag.

Bekijk ook: KNSB berispt ruziënde schaatsers

Zuchtend: „Ik kreeg eerst een diskwalificatie en daarna een berisping, wat moet ik ermee? Een persbericht van de KNSB werd ingetrokken. Bleef alleen de berisping over. Niet meer doen, zei de technisch directeur van de schaatsbond en dat was het.”

Gary Hekman en Simon Schouten (rechts) zoeken elkaar op na de val van afgelopen zondag in Thialf. Ⓒ NOS SPORT

„Simon Schouten benaderde mij bij de uitgang van Thialf. Daar had ik echt geen zin in en dat heb ik hem met een app laten weten. Ploegleider Roy Boeve heeft de directeur van de bond gesproken. Wij willen binnen twee weken met alle partijen om de tafel gaan zitten. Dit moet een keer ophouden.”

Vorig jaar vlogen beide vuurvreters elkaar op de Weissensee in de haren. Afgesproken werd om de vete zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. De datum van dat gesprek is nog niet bekend.