Bertens laat zege uit handen glippen

Kiki Bertens gaat onderuit tegen Donna Vekic. Ⓒ AFP

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinales van het tennistoernooi in Brisbane te bereiken. Ze liet zich in de tweede ronde verrassen door Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (5), 1-6, 7-5.