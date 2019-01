Nieuw tijdperk breekt aan in het darts

Het was sinds 1983 niet meer voorgekomen dat twee darters jonger dan 30 jaar in een onderling gevecht om de wereldtitel streden. Een nieuw tijdperk is aangebroken, langzaamaan wordt afscheid genomen van de ’oude bierdrinkende mannen’.

Bekijk ook: Van Gerwen ruim half miljoen euro rijker

Op de eerste dag van het nieuwe jaar waren in een weliswaar door bierlucht gedomineerd Ally Pallydrieduizend uitgedoste fans zo getuige van een clash tussen de twee spelers met het allergrootste talent voor pijltjesgooien.

Ondanks hun leeftijden van 28 en 29 jaar lopen beide jongemannen al een tijdje mee. Tien jaar geleden speelden ze op een klein Schots toernooi tegen elkaar, toen met Smith als winnaar. Daarna trok bijna altijd Van Gerwen aan het langste eind: 25 zeges tegenover 6 nederlagen. Daar kwam gisteravond overwinning nummer 26 bij.