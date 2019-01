Spaanse krant linkt Dost aan Real

De Koninklijke heeft in de eerste maanden na het vertrek van Cristiano Ronaldo amper indruk kunnen maken. Real vindt zichzelf terug op de vierde plaats in La Liga, acht punten achter koploper en aartsrivaal FC Barcelona.

De Spaanse sportkrant AS is vooral geschrokken van het schrikbarend lage aantal doelpunten. De Galacticos maakten in zestien competitieduels slechts 24 doelpunten. Er waren jaren dat Ronaldo dat aantal treffers in een half jaar in zijn eentje produceerde...

En dus vindt AS dat Real op zoek moet naar een nieuwe aanvalsleider. Op een lijstje met mogelijke aankopen prijken de namen van Mauro Icardi (Inter), Timo Werner (RB Leipzig), Fernando Llorente (Tottenham Hotspur) en Krzysztof Piatek (Genoa).

Worden Bas Dost en Gouden Bal-winnaar Luka Modric teamgenoten? Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar ook Dost wordt genoemd. De 29-jarige Nederlander, die vorig jaar bedankte voor het Nederlands elftal, speelt sinds de zomer van 2016 voor Sporting Portugal en was in 104 duels goed voor 85 goals. Vorig seizoen was Dost zelfs dicht bij winst in het klassement om de Gouden Schoen, als topscorer van Europa. Lionel Messi was hem echter nipt de baas: 37 om 34 goals.

Volgens AS moet de voormalig spits van Heracles Almelo en sc Heerenveen 22 miljoen euro kosten. „Dost is bij Sporting bezig aan een formidabele fase van zijn carrière”, zo stelt de krant. „Zijn grootste wapen is zijn lengte. Real zou hem goed kunnen gebruiken als pinchhitter.”

Het is onduidelijk of de Spaanse topclub daadwerkelijk overweegt om een bod te doen op de 1.97 meter lange Dost.