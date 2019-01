Magallan vliegt met Tagliafico naar Florida

Er is al enige tijd een akkoord met Boca Juniors over de transfersom van de Argentijnse verdediger (minimaal acht miljoen euro) en Ajax en Magallan hebben overeenstemming over een verbintenis tot de zomer van 2023, maar juristen van Ajax zijn druk bezig met het papierwerk.

Lisandro Magallan verloor met Boca in de finale van de Copa Libertadores van aartsrivaal River Plate. Ⓒ AFP

Het is de bedoeling dat verliezend Copa Libertadores-finalist Magallan samen met zijn nieuwe ploeggenoot Nicolas Tagliafico vanuit Buenos Aires naar de Verenigde Staten vliegt.

De persafdeling van Ajax kan dan eindelijk het persbericht en de foto’s die afgelopen zomer zijn gemaakt uit de la halen. In juni was het al de bedoeling dat Magallan de transfer naar Ajax zou maken, maar die deal ging op het laatste moment mis. Nu lijkt de stand-in van Matthijs de Ligt écht op weg naar de Amsterdammers.

