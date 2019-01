Tsonga keert terug naar Ahoy

Negen spelers uit de huidige top twintig van de wereld zijn van 9 tot en met 17 februari in Rotterdam van de partij. Dat zijn Alexander Zverev (4e), Marin Cilic (7e), Kei Nishikori (9e), Chatsjanov (11e), Edmund (14e), Stefanos Tsitsipas (15e), Daniil Medvedev (16e), Raonic (18e) en Grigor Dimitrov (19e).

“We willen ieder jaar een breed, sterk spelersveld. Met negen spelers uit de top-20 en een mix tussen grote namen en toptalent gaan we een mooie editie tegemoet”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. „De laatste toevoegingen sluiten goed aan bij ons doel.”

De sterkte van het deelnemersveld heeft als gevolg dat Robin Haase, de nummer 50 van de wereld, een wildcard nodig heeft om mee te kunnen doen. De andere wildcard gaf Krajicek eerder aan Stan Wawrinka, die net terug is na een blessure.

„We hadden hier vooraf geen rekening mee gehouden, maar we hebben voor Robin natuurlijk altijd een plek in het toernooi. We beschouwen het als een luxeprobleem dat de nummer 50 van de wereld niet direct wordt toegelaten”, zegt Krajicek.

Wie de derde en laatste wildcard krijgt, wordt kort voor de start van het toernooi bekendgemaakt.