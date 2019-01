Nadal vreest ’groter probleem’ en zegt af

„Het is een klein probleem wat groter kan worden als ik wel ga spelen”, stelt Nadal. „Ik wil graag spelen maar de doktoren adviseren anders”

Nadal kwam afgelopen week al wel in actie tijdens een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De voormalige nummer een van de wereldranglijst stond sinds de US Open aan de kant. Hij moest toen in de halve finales geblesseerd opgeven. Vanwege een buikspierblessure sloeg Nadal de rest van het seizoen over. Hij gebruikte die periode ook om zich te laten opereren aan een enkel.

Nadal wilde zich in Brisbane voorbereiden op de Australian Open.